Некоторые меры поддержки прекратят свое действие 1 апреля. Какие льготы россияне еще могут получить, узнали Дни.ру.

Некоторые меры поддержки прекратят свое действие 1 апреля. Какие льготы россияне еще могут получить, узнали "Дни.ру".До 1 апреля граждане еще вправе подать заявление на получение новогодних выплат на детей до восьми лет. Россияне могут получить от государства по пять тысяч рублей на каждого ребенка. В Пенсионном фонде рассказали, что этой мерой поддержки уже воспользовались родители 13,5 миллиона детей.Со следующего месяца россияне старше 65 не смогут получать "карантинные больничные". Еще год назад правительство разрешило пожилым гражданам оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции. Льготы касались всех пенсионеров, которые не работали в удаленном режиме.После 31 марта перестает действовать рекомендация Банка России по реструктуризации кредитов для граждан, которые заразились коронавирусом или доходы которых резко упали из-за пандемии. По данным "Парламентской газеты", льгот также лишат должников по ипотеке.Кроме того, в этот период прекратит действие дистанционный порядок регистрации безработных. Потерявшие работу россияне могли обратиться в службу занятости через порталы госуслуг. Там же гражданам приходили уведомления о пособии по безработице.Ранее "Дни.ру" написали, какие льготы положены российским пенсионерам с 1 апреля этого года. Все подробности – в .