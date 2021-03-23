Поврежденный обломками здания трубопровод освобожден от строительных конструкций, проводится демонтаж утеплителя для определения характера и размеров повреждения.

Поврежденный обломками здания трубопровод освобожден от строительных конструкций, проводится демонтаж утеплителя для определения характера и размеров повреждения.Этот процесс должен ориентировочно занять не боле часа, сообщил информированный источник "Вестей" с заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Задействованным в ликвидации последствий организациям получен комплекс мероприятий.По уточненным данным, в зону отключения горячего водоснабжения попало 309 жилых домов с населением 22889 чел. Из них 3580 детей.В штатном режиме работают школа "8 и детсад №13. Система отопления поставлена на циркуляцию, понижено давление, сообщают специалисты.Предварительно прогнозируется, что потребуется замена двух участков трубопровода диаметром 530 мм.Население оповещается обо всем через КТОС, управляющие компании и путем смс-информирования через операторов сотовой связи.К аварийным работам привлечено 46 чел, 17 единиц техники.Расчетное время ликвидации аварийной ситуации до 24.00.Напомним, что сегодня в 12 часов дня в Муроме прогремел взрыв, который окончательноРанееПосле того, как улеглось облако пыли, стало ясно, что часть здания обрушилась на расположенные рядом сети.