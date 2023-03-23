Центробанк исключил банк «Хоум кредит» из списка значимых на рынке платежных услуг. Банк «Хоум...

Центробанк исключил банк «Хоум кредит» из списка значимых на рынке платежных услуг.Банк «Хоум кредит» исключен из реестра значимых на рынке платежных услуг решением Банка России. Это следует из документа, опубликованного банком. В реестр в настоящее время включены 22 организации.Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг:Банк ГПБ (АО)ПАО КБ “УБРиР”ПАО “Банк “Санкт-Петербург”АО “Почта Банк”ПАО “Совкомбанк”Банк ВТБ (ПАО)АО “АЛЬФА-БАНК”РНКБ Банк (ПАО)ПАО Сбербанк“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (АО)ПАО Банк “ФК Открытие”ПАО КБ “Центр-инвест”КИВИ Банк (АО)ПАО “МТС-Банк”АО “Банк Русский Стандарт”АО “ГЕНБАНК”ПАО “АК БАРС” БАНКАО “Тинькофф Банк”РНКО “Платежный Центр” (ООО)ПАО “Промсвязьбанк”АО “Райффайзенбанк”АО “Россельхозбанк”Кредитная организация признается значимой в случае ее соответствия хотя бы одному из критериев о количестве выпускаемых расчетных и платежных карт, объему проводимых операций с использованием карт, количеству используемых банкоматов и объему переводов электронных денежных средств с использованием предоплаченных карт. Их доля должна составлять 2% и более от общего количества.Фото pxfuel.com