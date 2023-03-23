Полномочия ректора Анзора Саралидзе истекают 11 апреля.

Дата проведения выборов нового ректора ВлГУ зависит от Минобрнауки. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.Полномочия ректора Анзора Саралидзе истекают 11 апреля. В предыдущие годы университет заранее назначал дату голосования. Однако сейчас, за пару недель до окончания срока его полномочий, о старте компании ничего неизвестно.Дело в том, что с 2018 года процедура утверждения руководителя изменилась. Теперь всё происходит по приказу профильного министерства, которое составляет график аттестации кандидатов на пост. После того, как институт получит приказ, будут опубликованы нормативные акты, начнётся выдвижение претендентов и в ВлГУ назначат дату голосования.