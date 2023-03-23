На месте снесенных и готовых к демонтажу зданий возведут более 100 новостроек для переселенцев.

На месте снесенных и готовых к демонтажу зданий возведут более 100 новостроек для переселенцев.В 2023 году по программе реновации демонтируют 200 расселенных домов. Об этом в своем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, снесено уже 46 зданий. Больше всего ветхого жилья расположено на юго-востоке, востоке и западе столицы, уточнил градоначальник.Собянин отметил, что на месте снесенных зданий построят около 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости."В новых квартирах будут жить около 80 тысяч москвичей", – написал мэр.За первые два месяца 2023 года в столице 44 ветхих здания по программе реновации. В прошлом году для переселенцев ввели в эксплуатацию 45 новостроек, возведено 600 тысяч квадратных метров жилья.Программа реновации стартовала в 2017 году. Москвичи переезжают в пределах своего района. Они сохраняют привычный образ жизни и продолжают пользоваться теми же социальными объектами, местами отдыха, магазинами и станциями метро.