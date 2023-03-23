Мероприятие состоялось в большом зале ДК Молодежи.

Мэр Владимира Дмитрий Наумов отчитался перед депутатами горсовета. Мероприятие состоялось в большом зале ДК Молодежи.Главными целями своей работы глава администрации назвал повышение качества жизни горожан и социально-экономическую стабильность как основу развития областной столицы. В числе приоритетов - реформа общественного транспорта, ремонт дорог, повышение уровня обслуживания жилищного фонда, переселение из аварийного жилья, обновление матбазы соцучреждений и благоустройство города.Дмитрий Викторович предложил ряд конкретных мер, которые позволят достигнуть поставленных целей. Это и увеличение доходов бюджета, и максимально эффективное расходование денег, и привлечение региональных и федеральных ресурсов. Во всех перечисленных постулатах сити-менеджера поддержал Александр Авдеев, который заверил, что область окажет всю необходимую поддержку.Депутаты и приглашенные задали Дмитрию Наумову несколько вопросов и единогласно одобрили отчёт.Напомним, что новый руководитель вступил в свою должность четыре месяца назад.