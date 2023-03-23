Грязевой фонтан вместо дороги образовался в городе Петушки на участке трассы М-7. В городе Петушки...

Грязевой фонтан вместо дороги образовался в городе Петушки на участке трассы М-7.В городе Петушки паводок, похоже, уже начался. Жители улицы 3-го Интернационала, которая располагается по соседству с федеральной трассой, просят о помощи. На месте побывал Александр Сыпченко.Этот грязевой фонтан жители улицы 3-го Интернационала в Петушках видят практически каждый день. Местная дорога вблизи федеральной трассы с приходом весны стала напоминать небольшой пруд. Огромные лужи, колея по которой невозможно проехать и затопленные подвалы близлежащих домов - лишь малая часть проблем местных жителей, говорит Марина Абрамова.Марина Абрамова, жительница ул. 3-го Интернационала г. Петушки:- Наша улица, которая прилегает к трассе всю жизнь никому не нужна, город говорит, что мы относимся к трассе, что нас обслуживает трасса, у нас каждый год проблемы.Люди уверены - основная причина наводнения на их улице - грубые ошибки при проектировании дороги, а конкретно: отсутствие водоотвода на этом участке М-7. Многочисленные обращения в различные инстанции и просьбы разобраться пока ни к чему ни привели.Владимир Гаврилов, житель ул. 3-го Интернационала г. Петушки:- Делали дорогу, здесь ни одного слива нету, ничего, идешь, половину дороги проходишь, половина дороги нечищеная и это круглый год.Ситуацию усугубляет и неубранный снег. Жители улицы 3-го Интернационала с ужасом ждут, когда эти снежные барханы растают и жижа из воды и грязи затопит их дома и хозпостройки. Глава администрации города Петушки Илья Бабушкин заявляет - со своей задачей муниципальные службы справляются хорошо, а вот зона ответственности дорожников полна нерешенных проблем.Илья Бабушкин, глава администрации г. Петушки:- В каждодневном режиме происходит расчистка в зоне нашей балансовой принадлежности, ну а в зоне защитных экранов там балансовая принадлежность ДЭП-7. Контракт заключен с УПРДОРом, балансодержателем трассы. Усугубляется проблема, что они по осени там тротуар делали и видимо что-то там неправильно сделали с ливневой канализацией, я не знаю, она едешь и лужа стоит перед экранами, перед 3-го Интернационала.По сообщению самого Упрдора Москва - Нижний Новгород, расчистка дороги проводилась совсем недавно, а большое количество воды образуется из-за таяния снега на прилегающей к дороге территории.Пресс-служба ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород:- На км 121 автомобильной дороги М-7 «Волга» система ливневой канализации отсутствует. За очистку дороги-дублера М-7 отвечает подрядная организация АО «ДЭП №7» в соответствии с заключенным Государственным контрактом. Ранее подрядчику давалось поручение держать данный участок на особом контроле. Необходимые действия по отводу воды выполняются – прокопаны предусмотренные для таких ситуаций канавы и водоотводные прорези. Подрядчику дано указание оперативно осуществить сгон скопившейся воды.Пока местные чиновники и Упрдор Москва - Нижний Новгород делят зоны ответственности, жители улицы 3-го Интернационала обратились в прокуратуру. Теперь надзорному ведомству предстоит установить причину наводнения, которое и в буквальном и переносном смысле разделило трассу М-7 и город Петушки.Александр Сыпченко, Илья Хлудов, Вести Владимир