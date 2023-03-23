Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин прокомментировал выступление Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в парламенте.

Предпринимателям Владимирской области помогут из федерального центра. Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин прокомментировал выступление Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в парламенте.По словам председателя правительства, главной задачей работы кабинета министров в прошедшем году было снижение влияния санкций на экономику России и жизнь граждан. Ради этого чиновники вели работу по повышению финансовой устойчивости и стабильности в стране.Весной 2022 года аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но спад, неизбежный в таких условиях, оказался вполне умеренным. Наша экономика, в том числе предпринимательское сообщество, продемонстрировали необходимый запас прочности, большие возможности адаптивности. Более того в трудный год санкционного давления мы заложили основы для развития, финансового и технологического суверенитета, - подчеркнул парламентарий. - Важно, что и в регионах эта работа была проведена на должном уровне. Например, во Владимирской области в 2022 году на поддержку МСП выделили 192,9 млн рублей из областного бюджета, а общий объем помощи, вместе с федеральными деньгами, был 336,1 млн рублей.По словам депутата, в следующем году владимирский бизнес продолжит получать поддержку государства:- В малом и среднем предпринимательстве занята треть работоспособного населения страны, пятая часть ВВП — это результат их деятельности. И поддержка предпринимателей так же важна, как и поддержка других сфер экономики. Мы должны создавать условия для бизнеса. Именно поэтому мораторий на плановые проверки продлён до 2030 года, а еще раньше были продлены сроки уплаты налогов по «упрощенке» и страховых взносов. Также при подготовке бюджета на трехлетний период депутаты совместно с профильными министерствами заложили необходимые средства на госпрограммы поддержки бизнеса.Отметим, выступая в Думе, премьер-министр поблагодарил парламент за оперативное внесение изменений в законодательство, которые позволили выполнять задачи, поставленные Президентом России. Прежде всего задачи по сохранению уровня жизни наших граждан и поддержке экономики, направленной на укрепление финансового и технологического суверенитета страны.