Алла Пугачева любит дернуть рычаг.

Алла Пугачева любит дернуть рычаг.У каждого человека, в том числе и у звезд, есть хобби, которые помогают им справиться со стрессом и усталостью. Певец Шура собирает букеты, а Николай Цискаридзе вышивает. Но есть среди звезд и те, чьи увлечения гораздо менее безобидны: Алла Пугачева, например, обожает игровые автоматы.Редакция Дни.ру подготовила список тех, кто жить не может без казино и азартных игр. Итак, какие звезды спустили в казино целое состояние?Первой в списке будет, разумеется, Алла Пугачева. Артистка не раз признавалась в своей страсти, но никак не могла от нее отказаться. Ведь азартные игры помогали ей словно ластиком стереть всю ее усталость. Однажды она выиграла невероятно баснословную сумму в 1 500 000 $. Но, проиграла за все годы она не меньше. И, пусть очевидцы говорят, что Примадонна однажды всю ночь не могла подняться из-за игрового стола, она себя азартным человеком при этом не считает.Для Лолиты Милявской посещение казино было сродни психотерапии. Причем весь персонал заведения был очень доброжелателен, каждый сотрудник относился к ней с теплотой. В свежем интервью певица призналась, что проиграла 1 700 000 $. Разумеется, сумма накопилась за несколько лет, подсчет вел сам владелец казино.Страсть к игровым автоматам передалась и внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову. Совсем недавно он был замечен в зале казино вместе со своей женой. И, судя по словам девушки, пара регулярно посещает подобные заведения. Некоторые даже предположили, что молодой мужчина берет с собой супругу именно для того, чтобы та смогла остановить его в нужный момент. Ведь девушка не азартна от слова абсолютно, а вот Никита Пресняков, судя по всему, натура гораздо более увлекающаяся.Гарик Харламов – искусный игрок в покер. Обожает он эту игру настолько, что его даже сделали лицом одного из покерных клубов. У тех жертв азарта, кто разделяет страсть юмориста к этой игре, есть возможность сесть с ним за один стол. Игровой клуб несколько раз организовал турниры, в ходе которого приглашенные игроки из народа пытались обыграть звездного соперника. Впрочем, поговаривают что в прошлом удача не всегда поворачивалась к мужчине лицом, в результате чего на одном из онлайн-сервисов Гарик Харламов проиграл 5 000 000 рублей.Николай Валуев, также как и Алла Пугачева, ныне забросил свое любимое хобби. В прошлом он регулярно участвовал в онлайн чемпионатах, но сегодня приобрел принципиальную позицию. Теперь играет только дома, только с друзьями и исключительно на интерес.Страсти к карточном играм призналась и Анжелика Варум. В один из походов в казино певица больше 12 часов не вставала из-за стола и проигралась в пух и прах. К счастью, еще за несколько часов Анжелика смогла выйти в ноль. После этого артистка поклялась никогда больше не заходить в игровые залы. Впрочем не стоит думать, что от своей страсти Анжелика Варум полностью отказалась: Леонид Агутин поделился, что жена его играть продолжает, пусть и вне стен казино.Павла Прилучного, как и Аллу Пугачеву, любовь к игровым автоматам и карточным играм стороной также не обошла. Поговаривали, что отношения с Агатой Муцениеце испортились именно из-за этой страсти. Попадая за границу, утверждают некоторые, актер не отказывает себе в посещении казино, а в России, где их деятельность запрещена, играет на онлайн сайтах.