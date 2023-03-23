В мероприятиях принимают участие помимо волонтеров государственные ведомства по безопасности города Владимира и коммунальные службы. Проводят их ежедневно. С начала 2023 года удалили уже

В мероприятиях принимают участие помимо волонтеров государственные ведомства по безопасности города Владимира и коммунальные службы. Проводят их ежедневно. С начала 2023 года удалили уже больше 500 реклам наркотических веществ. Отслеживание “граффити” волонтеры осуществляют самостоятельно. Дальше они передают информацию в управление по экономической безопасности и борьбе с коррупцией администрации областного центра. Фото администрации г. Владимира Прокомментируйте