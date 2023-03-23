Смотрите Вести в 14.30: загс предложил владимирцам красивые даты для вступления в...

Смотрите "Вести" в 14.30: загс предложил владимирцам "красивые даты" для вступления в брак.Петушки поплыли.- Большая вода разделила М-7 и Петушки. В чем причина наводнения в районе федеральной трассы?Накладный ремонт.Как не нарваться на авторемонт, который влетит в копеечку? Житель областного центра пытается добиться справедливости.Греко-римские страсти.-Сегодня в Рязани -старт соревнований ЦФО по греко-римской борьбе. Как проходил отбор спортсменов в Радужном?