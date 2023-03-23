Смотрите Вести в 14.30: загс предложил владимирцам красивые даты для вступления в...
Смотрите "Вести" в 14.30: загс предложил владимирцам "красивые даты" для вступления в брак.
Петушки поплыли.
- Большая вода разделила М-7 и Петушки. В чем причина наводнения в районе федеральной трассы?
Накладный ремонт.
Как не нарваться на авторемонт, который влетит в копеечку? Житель областного центра пытается добиться справедливости.
Греко-римские страсти.
-Сегодня в Рязани -старт соревнований ЦФО по греко-римской борьбе. Как проходил отбор спортсменов в Радужном?