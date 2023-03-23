23 марта в городе Гусь-Хрустальный загорелся жилой частный дом. Об этом сообщили в областном МЧС. Сообщение о возгорании дома №36 на улице Набережная в пожарную охрану пришло в 04:59. На помощь

23 марта в городе Гусь-Хрустальный загорелся жилой частный дом. Об этом сообщили в областном МЧС. Сообщение о возгорании дома №36 на улице Набережная в пожарную охрану пришло в 04:59. На помощь оперативно выдвинулись 14 спасателей на 4 пожарных машинах. К их приезду дом частично уже был охвачен пламенем. Огнеборцы сформировали звено газодымозащитников для разведки и