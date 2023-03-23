В ближайшие дни в Вязниковской районной больнице введут в эксплуатацию компьютерный томограф.

В ближайшие дни в Вязниковской районной больнице введут в эксплуатацию компьютерный томограф. Современная техника уже установлена в специально оборудованных помещениях, получена большая часть разрешительной документации.Представитель фирмы, поставившей оборудование, обучил сотрудников диагностического кабинета. Компьютерный томограф позволит проводить в Вязниках многие исследования.«Раньше пациентам за этим приходилось ездить либо в Ковров, либо в областной центр. Для больного человека, преодолеть такой путь, весьма трудно. Сейчас все изменится: диагноз можно поставить не только в своём населённом пункте, но и провести исследования оперативно», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.