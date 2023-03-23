Совсем недавно мессенджеры региона пестрили сообщениями якобы о людях с Украины, предлагающие на улице понюхать пробники с ядовитой парфюмерией.

Совсем недавно мессенджеры региона пестрили сообщениями якобы о людях с Украины, предлагающие на улице понюхать пробники с ядовитой парфюмерией. Наряду с этим в родительских чатах появилась информация «о разбросанных на улицах владимирских городов и поселков минибомбах, завернутых в денежные купюры».К счастью, все они оказались фейками, да еще и всероссийского масштаба. Во многих субъектах РФ эксперты официально опровергли страшилки, которые лавиной захлестнули различные чаты и группы. Кстати, в прошлом году выявлено почти четыре тысячи уникальных фейков, а число их копий превысило 10 миллионов. Прогноз на 2024 год неутешительный - количество копий фейковых новостей может увеличиться до 22 миллионов.Однако противодействовать такой информации по силам каждому. В первую очередь, нужно развивать критическое мышление и эмоциональную «холодность» при прочтении любой новости. Мгновенная реакция, вызванная чувствами, - то, чего и добиваются мошенники. Кроме того, на помощь приходят фактчекинговые сервисы. Они проверяют присланную пользователями информацию, а при необходимости - исследуют механизмы создания подделок.Один из таких – «Лапша Медиа». Совсем недавно проект запустил новый формат – интеллектуальное шоу, ведущим которого стал известный комедийный актер Стас Ярушин. Он проверил студентов столичных вузов на способность определять недостоверную информацию. В ходе эксперимента выяснилось, что даже молодежь не всегда способна определить фейк: около половины участников ошиблись при проверке информации. Посмотреть первые выпуски можно в соцсетях проекта.Важно: если в начале 2022 года хакерами предпринимались попытки взлома крупных информационных ресурсов, органов исполнительной власти и СМИ, то сегодня атакам стали чаще подвергаться ресурсы регионального уровня. Так что, если есть необходимость снять информационную лапшу с ушей, вы знаете, к кому обратиться.