Октябрьский райсуд приговорил жителя Владимира к 7 годам исправительной колонии строгого. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Фигурант дела являлся гендиректором

Октябрьский райсуд приговорил жителя Владимира к 7 годам исправительной колонии строгого. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Фигурант дела являлся гендиректором строительной компании «Витро». Он заключил договор от имени организации на покупку 3 квартир путём участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Не выполнив условия сделки и не выплатив указанную в договоре сумму, мужчина заключил