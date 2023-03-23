Во Владимире аферистка сняла порчу с пенсионерки за 175 тысяч рублей, но была задержана с помощью...

Во Владимире аферистка сняла порчу с пенсионерки за 175 тысяч рублей, но была задержана с помощью теста ДНК.Задержанную владимирским угрозыском в Нижнем Новгороде 41-летнюю цыганку подозревают в мошенничестве. В ноябре прошлого года она во Владимире на улице подошла к 85-летней женщине, осмотрела ее, потрогала за одежду, и сообщила, что на пенсионерке "порча". Обряд очищения предполагал, что в нем должна быть задействована крупная сумма денег. 175 000 тысяч рублей временно переданные в руки аферистке она подменила резаной бумагой. И запретила притрагиваться к пакету несколько дней.Опомнившись, пенсионерка обратилась за в полицию. Которой у подъезда жилого дома, где потерпевшая общалась со злоумышленницей, были изъяты предметы с биологическими следами и направлены на экспертизу. И она указала на ДНК-профиль ранее уже судимой за мошенничество жительницы Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Задержанная дала признательные показания и обязалась возместить причиненный материальный ущерб. Следственным отделом ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело.Подозреваемая заключена под стражу.Фото https://www.pxfuel.com/en