Её стоимость составит 225 млн рублей.

Во Владимире благоустройство садов у ДТЮ начнут со строительства четырёхполосной дороги. Об этом рассказал глава города Дмитрий Наумов.На первом этапе для повышения транспортной доступности объекта запланировано возведение 950-метровой дороги. Проезжую часть обустроят тротуарами, велодорожками, ливнёвкой, освещением и стоянками. По предварительным расчетам, на реализацию задумки потребуется 225 млн рублей. Проект планируют подготовить уже в 2023 году, а сдать дорогу в эксплуатацию - в 2025-ом. Сейчас власти готовят техническое задание для последующей разработки ПСД.На следующем этапе мэрия намерена очистить пруды, укрепить дно и берега, а также построить в сквере гидротехнические сооружения. Проект также появится в 2023 году. На него выделено 9 млн рублей.На последней стадии чиновники займутся благоустройством самого общественного пространства. Концепция и ПСД готовы. Осталось найти деньги.