Ушел от погони в кювет. В Ленинском районе областного центра “Мерседес” скрывался от патрульных машин. Кадры дорожных войн быстро разлетелись по соцсетям. Инцидент произошел 22 марта в

Ушел от погони в кювет. В Ленинском районе областного центра “Мерседес” скрывался от патрульных машин. Кадры дорожных войн быстро разлетелись по соцсетям. Инцидент произошел 22 марта в районе 11 часов вечера. По данным УМВД, госавтоинспекторы приказали нарушителю остановиться. Но тот требование проигнорировал и продолжил движение. В итоге началось преследование. Полицейские машины гнались за “Мерседесом” гуськом.