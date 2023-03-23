Во Владимире преследуемый ДПС Мерседес вылетел в кювет.
Накануне в 23:25 нарядом ДПС в Ленинском...
Во Владимире преследуемый ДПС "Мерседес" вылетел в кювет.
Накануне в 23:25 нарядом ДПС в Ленинском районе был замечен опасно маневрирующий автомобиль «Мерседес». На требования остановиться его водитель не реагировал.
В ходе преследования нарушителя, "Мерседес" вылетел в кювет.
За рулем его оказался 26-летний житель Владимира, без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области .
В итоге на него было составлено сразу 12 протоколов об административных правонарушениях за многочисленные грубые нарушения правил дорожного движения.
ГИБДД напоминает, что за пьяную езду полагается лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное такое нарушение повлечет уголовное наказание.
Фото ВК Подслушано автомобилистов | Владимир