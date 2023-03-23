Затраты составят 100 млн рублей.

«Владимирводоканал» увеличит инвестпрограмму по строительству и реконструкции водопровода до 100 млн рублей. В прошлом году сумма была вдвое меньше. Об этом рассказал глава города Дмитрий Наумов.«Износ сетей превышает 60%. Благодаря инвестиционным программам по развитию инфраструктуры во Владимире удалось переломить тенденцию к росту на снижение износа коммуникаций. В 2023 году объём инвестиций в обеспечение бесперебойного водоснабжения будет увеличен до 100 млн рублей. Мы также стараемся привлечь областные ресурсы. Подали заявку в министерство ЖКХ на 81 млн рублей на прокладку канализации в новом квартале, расположенном в границах улицы Горького, Белоконской и проспекта Строителей», - подчеркнул он.