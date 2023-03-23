Для получения меры соцподдержки необходимо обратиться в соцзащиту.

Во Владимирской области более 20 тысяч пенсионеров получили компенсации со взноса за капремонт. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Напомним, что неработающим владельцам квартир старше 70 лет возвращают 50% от платы за капремонт, а пожилым владимирцам старше 80 лет – 100%. Для получения средств необходимо обратиться в соцзащиту.К заявлению необходимо приложить паспорт; справку о зарегистрированных в жилье гражданах; СНИЛС; документы на право собственности; трудовые книжки заявителя и членов семьи; документы на инвалидность I или II групп членов семьи собственника (если таковая установлена); квитанции об оплате за последний месяц; согласие на обработку личных данных.