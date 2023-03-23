Во Владимирской области квартирный мошенник присвоил миллионы обманутых дольщиков. Октябрьским...

Во Владимирской области квартирный мошенник присвоил миллионы обманутых дольщиков.Октябрьским районным судом г. Владимира вынесен приговор в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Витро» Дмитрия Чернова. Он признан виновным в совершении в четырёх преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах) и одного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).Октябрьским районным судом установлено, что генеральный директор ООО «Витро» Дмитрий Чернов заключил договор приобретение трёх квартир в долевом строительстве многоквартирного дома. Не произведя платежи, не выполнив свои обязательства, а также не обладая полномочиями по распоряжению квартирами, обвиняемый неоднократно заключил договоры уступки права требования с тремя потерпевшими. И тем самым похитив у них более 4,6 млн рублей.При еще более 1,4 млн рублей от четвёртой покупательницы он был задержан, сообщила пресс-служба обпрокуратуры.Вину он не признал, но за мошенничество в крупном и особо крупном размерах и покушение на мошенничество в особо крупном размере приговорен к 7 годам строгого режима, сообщила пресс-служба владимирских судов.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en