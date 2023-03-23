Указанное нарушение считается грубым. При повторной просрочке платежей у УК или ТСЖ могут изъять дома.
Во Владимирской области опубликован должников среди «управляшек». Список представила компания «Энергосбыт Волга».
В него вошла 21 управляющая организация, каждая из которых задолжала более 50 тысяч рублей. Совокупный долг УК превысил 37,65 млн рублей.
В «лидерах»: ООО «ЖКО» из Александровского района (17 млн рублей) МУП МО «Город Вязники «ЖКС» (6 млн), ООО «ЖКХ Костерево» (3 млн). В разбивке по районам ситуация выглядит так: Александровский не заплатил 23,7 млн, Петушинский - 6,6 млн, Вязниковский - 6,2 млн рублей.
Напомним, что указанное нарушение считается грубым. При повторной просрочке платежей у УК или ТСЖ могут изъять дома.