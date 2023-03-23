Указанное нарушение считается грубым. При повторной просрочке платежей у УК или ТСЖ могут изъять дома.

Во Владимирской области опубликован должников среди «управляшек». Список представила компания «Энергосбыт Волга».В него вошла 21 управляющая организация, каждая из которых задолжала более 50 тысяч рублей. Совокупный долг УК превысил 37,65 млн рублей.В «лидерах»: ООО «ЖКО» из Александровского района (17 млн рублей) МУП МО «Город Вязники «ЖКС» (6 млн), ООО «ЖКХ Костерево» (3 млн). В разбивке по районам ситуация выглядит так: Александровский не заплатил 23,7 млн, Петушинский - 6,6 млн, Вязниковский - 6,2 млн рублей.Напомним, что указанное нарушение считается грубым. При повторной просрочке платежей у УК или ТСЖ могут изъять дома.