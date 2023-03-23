Движение по М-12 под Покровом должны запустить в сентябре.

Во Владимирской области ускорят строительство платного автобана М-12. Об этом рассказали в ГК «Автодор».Отрезок автомагистрали длиной 32 километра от Подмосковья до развязки в районе Покрова не готов по сей день. Из-за этого невозможно проехать по М-12 напрямую от ЦКАДа до Владимира. Недостроенный участок приходится объезжать по М-7. По тем же причинам невозможно перенаправить часть трафика с «семёрки» на М-12 для ремонта убитой проезжей части на улице Ленина в Покрове.Для ускорения темпов строительства госкомпания планирует привлечь дополнительную рабочую силу и спецтехнику, составить ежедневный график работ и организовать контроль за поставкой стройматериалов. Движение по М-12 под Покровом должны запустить в сентябре.