Во Владимирской области загс предлагает 16 красивых дат для свадьбы. Владимирский ЗАГС в этом...

Во Владимирской области загс предлагает 16 "красивых дат" для свадьбы.Владимирский ЗАГС в этом году предложил владимирцам календарь из 16-ти "красивых" дат для свадеб. И сегодня - одна из них. Пожалуй, самая интересная.Двадцать три - ноль три - две тысячи двадцать три. Просто магия чисел. Перед чарами этой даты не устояли десятки женихов и невест в регионе. Целых двадцать четыре пары сегодня распишут во владимирском дворце бракосочетаний. Восемь заявлений на этот четверг подали в суздальский ЗАГС. И свободных мест в расписании регистраторов там уже нет. Специально по просьбам трех пар эту дату открыли в ковровском ЗАГСе. А вот в Муроме - столице Любви, Семьи и Верности - сегодня не женят. Потому что красивая дата это, конечно, заманчиво. Но ведь ПОСТ же. Прямого церковного запрета на женитьбу нет, есть - на венчание. Но муромляне, видимо, предпочитают не испытывать судьбу.