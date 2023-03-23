Подборка экранизаций о сводящих с ума эмоциях.

Подборка экранизаций о сводящих с ума эмоциях.Когда в жизни личной стоит такая тишина, что слышно как муха пролетит, многие обращаются к литературе или кинематографу. Это позволяет хоть немного скрасить свои вечера, а такженаполнить сосуды организма бурлящими эмоциями.Именно поэтому редакция Дни.ру предлагает вам подборку из произведений классической литературы, которые были экранизированы. Отличает их то, что один из главных героев отдает богу душу. Итак, 5 любовных драм о смертельных чувствах.1. Эмили Бронте – "Грозовой перевал"Зачем смотреть: Удастся ознакомиться с мудро и интенсивной историей о том, что сильные страсти счастья не принесут. Гордость, жажда обладания, эгоизм оставит героев у разбитого корыта. Но те, кто сумел перебороть свои грехи и найти лучшее в окружающих людях, обретут светлое будущее."Я прощаю все, что ты со мной сделала. Я люблю моего убийцу", – сказал главный герой романа"Грозовой перевал"своей возлюбленной.2. Стендаль – "Красное и черное"Зачем смотреть: Экранизация показывает противостояние человека и общества. Происхождение диктует главному герою мир нищеты и невежества, но мечтами он находится в аристократических кругах. Автор поднимает проблему конфликта человека и общества, социальной несправедливости, гордыни и высокомерия. Желание главного героя вырваться из предназначенной ему социальной среды повело его по кривой дорожке, а затем привело к гибели.3. Григорий Островский – "Гроза"Зачем смотреть:Произведение освещает взаимоотношения личности и общества, в котором царят лицемерие, обман невежество и жестокость. Получится со стороны увидеть конфликт между патриархальным миром прошлого, а также неукротимым и свободным миром будущего. Сама же гроза станет символом зарождения нового порядка. Но, увы уже без главной героини.4. Сомерсет Моэм– "Разрисованная вуаль"Зачем смотреть:Увидеть то, как по мере взросления и столкновения с реальностью главная героиня обретает трезвость ума и силу характера. Получится увидеть то, как разбиваются розовые очки, окружающие обретают свое истинное лицо и, быть, может, узнать в каких-то мелочах себя."Роман о силе любовного наваждения, его преодолении и трудном становлении души и характера", – описал произведение один из литературных критиков.5. Лев Толстой – "Анна Каренина"Зачем смотреть:Это история о любви, предательстве, ревности, социальных противоречиях ичеловеческих страстях. Роман также является критикой аристократическогообщества России XIX века и показывает, как традиции и общественные нормымогут подавлять индивидуальность и человеческие желания.