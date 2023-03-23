Во владимирском ДТЮ прошел конкурс фотографий на выбор самого лучшего места в областной столице. Об этом сообщают в администрации Владимира. В состязании поучаствовали свыше 170 школьников с

Во владимирском ДТЮ прошел конкурс фотографий на выбор самого лучшего места в областной столице. Об этом сообщают в администрации Владимира. В состязании поучаствовали свыше 170 школьников с 1 по 11 классы. Ребята отправили 152 фотографии любимых городских пространств. Эксперты оценивали работы в 3-х возрастных категориях: 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 классы. Всего в конкурсе