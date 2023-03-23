Во владимирском ДТЮ прошел конкурс фотографий на выбор самого лучшего места в областной столице. Об этом сообщают в администрации Владимира. В состязании поучаствовали свыше 170 школьников с
<a href="https://33live.ru/novosti/23-03-2023-yunye-zhiteli-vladimira-vybrali-samye-lyubimye-mesta-goroda.html" target="_blank">Юные жители Владимира выбрали самые любимые места города</a> - Во владимирском ДТЮ прошел конкурс фотографий на выбор самого лучшего места в областной столице. Об этом сообщают в администрации Владимира. В состязании поучаствовали свыше 170 школьников с
[url=https://33live.ru/novosti/23-03-2023-yunye-zhiteli-vladimira-vybrali-samye-lyubimye-mesta-goroda.html]Юные жители Владимира выбрали самые любимые места города[/url] - Во владимирском ДТЮ прошел конкурс фотографий на выбор самого лучшего места в областной столице. Об этом сообщают в администрации Владимира. В состязании поучаствовали свыше 170 школьников с