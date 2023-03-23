Их просят приносить в технопарк «Кванториум-33», расположенный на улице Каманина.

Жителей Владимирской области призвали сдавать алюминиевые банки для нужд СВО. Информацию распространило реготделение «ОНФ».Их просят приносить в технопарк «Кванториум-33», расположенный на улице Каманина. Из металла воспитанники учреждения будут делать окопные свечи для передовой. Изделия подходят освещения, обогрева бойцов, разогрева еды, просушки обмундирования. Они горят от двух до 10 часов.Ранее кванториум уже передал общественникам более 200 свечей для отправки в войска.