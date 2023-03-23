Богатое убранство храма – как пир во время чумы.

Богатоеубранство храма – как пир во время чумы.Троицкий собор — главное строение архитектурного ансамбля Псковского кремля, которое торжественновозвышается над древними крепостными стенами. История храма берет начало в 10веке, а само здание перестраивали аж четыре раза. Потоки людей в обителисменяют друг друга. Одни приходят помолиться, да к мощам прислониться. Другимже интереснее посмотреть — какое оно, золото для Бога.Уж чего-чего, а сияющегодекора внутри в избытке. Все, начиная от пола до потолка, выглядит дорого-богато,как и требует дом Господень. И неважно, что львиная доля населения страны живетвпроголодь, а больным детям на лечение деньги собирают СМС-ками. Троицкий соборсвоим видом будто шепчет: "Богу нужно золото, ну а вы как-нибудьперебьетесь".Величественный иконостасвысотой в 14 этажей оформлен изысканно. Ну а что еще ожидать от РПЦ, которая необлагается налогами и не обязана отчитываться за доходы. При высоких ценникахна листы сусального золота, которыми обрамляются иконы и другие элементыТроицкого собора, поражает и размах роскошного убранства. Одному Богу известно,сколько сотен тысяч, а то и миллионов рублей требуется для стабильногоподдержания такой красоты.Богомольные смиренные старушки не только покупают в обителисвечи гораздо дороже их себестоимости, но и кладут в ящик для пожертвованийсвои гроши из дырявых карманов. Вот так и получается, что золото для Богаскладывается, в том числе, из остатков их нищенских пенсий.Троицкий собор — образцовый показатель того, на что уходятденьги церкви и насколько существенна их польза для социума. Порой прихожанехрама волей-неволей задумываются: нужно ли Богу такое золото? В Библии а такжедругих религиозных текстах много противоречий на этот счет."Лучше малое сосправедливостью, нежели многое с неправдою; лучше творить милостыню, нежелисобирать золото", — гласят строки Священного Писания. А воткорпорация РПЦ явно не отказывается от драгоценного металла.Пока Троицкий собор и множество других православных святынь наполняютсяизысканным интерьером, огромное количество живых существ нуждается хотя бы впростой корочке хлеба. "Не все то золото, что блестит", — гласитрусская поговорка, как бы напоминая, что вместо поощрения сомнительного бизнесапора делать добрые дела.