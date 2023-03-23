Сумма контракта составила 139 млн рублей.

Золотые ворота во Владимире отреставрирует компания из Тюмени. Минкульт РФ определил подрядчика.Аукцион выиграло ООО «Дизайн-2000». Сумма контракта составила 139 млн рублей. Строители приступят к ремонту после подписания договора. Восстановленный белокаменного зодчества всемирного наследия ЮНЕСКО должны сдать к концу 2025 года.Напомним, что сейчас в плохом состоянии находятся цоколь, стены, лестницы, двери и окна. Нарушена целостность кладки, имеются зазоры в швах и трещины в стенах, местами осыпалась штукатурка, заметны коррозия и различные повреждения на лестницах и в оконных проёмах, видны следы протечек. На время проведения работ подрядчик должен обеспечить видеонаблюдение за объектом культурного наследия.