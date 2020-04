Владельцы турецких отелей уже задумались над тем, как привлечь туристов после пандемии коронавируса. Многие предложили отменить или трансформировать систему all inclusive (все включено), ..

Владельцы турецких отелей уже задумались над тем, как привлечь туристов после пандемии коронавируса. Многие предложили отменить или трансформировать систему all inclusive (все включено), сообщает издание "Известия".Президент Ассоциации туристических агентств Турции Фируз Баглыкайя отметил, что формат питания по принципу шведского стола является недопустимым в условиях распространения инфекции. Эта система подразумевает открытую выкладку блюд и использование общих столовых приборов.По его словам, принцип all inclusiveследует заменить на питание по меню. Мера не только успокоит клиентов, но и поможет им соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, это снизит количество пищевых отходов, уточняет .Однако эксперты сомневаются в эффективности этого шага. Так, глава одной из сети турагентств заявил, что Анталья прочно ассоциируется у людей с all inclusive. Отказ от этой системы может привести к тому, что гостиницы будут полупустыми даже в хороший год.