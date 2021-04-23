На территории памятника природы «Гора Косотур» в окрестностях Златоуста в Челябинской области начался пожар, передает . Благодаря расположению горы, горящую траву модно было видеть из ..

На территории памятника природы «Гора Косотур» в окрестностях Златоуста в Челябинской области начался пожар, передает . Благодаря расположению горы, горящую траву модно было видеть из любой точки города. Очевидцы сняли происходящее на видео. Пожарным удалось остановить распространение огня до того, как он подобрался к домам.