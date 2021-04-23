Краевед ведущий исторической программы “Прошедшее время”, которая выходит в эфир на 6 канале, прокомментировал увольнение с должности гендиректора Владимиро-Суздальского

Краевед ведущий исторической программы “Прошедшее время”, которая выходит в эфир на 6 канале, прокомментировал увольнение с должности гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Напомним, минкульт расторг трудовой контракт без объяснения причин. Об этом Светлане Мельниковой объявили в пятницу утром. Алексей Домнин, журналист 6 канала, краевед