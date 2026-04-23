Испытания подтвердили стабильную работу при организации каналов.

«Ростелеком» и российский производитель магистрального DWDM-оборудования компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) успешно протестировали платформу «Горизонт» на действующей магистральной оптической сети связи протяженностью более 2 000 км. Испытания подтвердили стабильную работу при организации каналов со скоростью 100 Гбит/с и полную совместимость с существующей технической инфраструктурой.DWDM-платформа «Горизонт» предназначена для применения на региональных и сверхдлинных магистральных волоконно-оптических сетях связи. Система работает на расстояниях свыше 500 км без узлов промежуточного усиления и позволяет строить высоконадежные сети со сложной кольцевой и смешанной топологиями. Испытания проводились по сценарию «Чужая длина волны».Проверку провели инженеры VPG LaserONE, «РТК-Сервиса» и экспертов R&D, управления опорных и транспортных сетей «Ростелекома». По результатам испытаний специалисты «Ростелекома» подтвердили соответствие технического уровня оборудования DWDM-платформы «Горизонт» производства VPG LaserONE высоким предъявляемым требованиям и определили ключевые направления дальнейшего взаимодействия компаний.Сергей Онянов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»:«"Ростелеком” продолжает работы совместно с отечественными производителями оборудования связи по его доработке до уровня импортных аналогов. Цель – снижение зависимости от иностранных вендоров и импортозамещение критической инфраструктуры. Результаты тестирования показывают, что развитие функционала и надежности отечественного оборудования поступательно движется в направлении импортных аналогов».Руфат Криман, руководитель отдела продаж телеком VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline):«Платформа "Горизонт” — полностью отечественное решение: от архитектуры до программного обеспечения. Тест на реальной линии "Ростелекома” показал, что мы не просто догнали мировые стандарты, но предлагаем решения, адаптированные под специфику российских сетей. Испытание платформы "Горизонт” стало логичным этапом сотрудничества наших компаний. Мы готовы обеспечить потребности российского рынка в качественном DWDM-оборудовании российского производства».Александр Кастрыкин, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре «РТК-Сервис»:«Тестирование оборудования VPG LaserONE началось в нашей лаборатории еще в прошлом году. Полевые испытания на действующей сети оператора показали стабильную работу оборудования. Высокая динамика развития продукта позволяет нам рассчитывать на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство».