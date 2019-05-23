Егор Крид после скандала с Тимати внезапно исчез. Рэпера разыскивает налоговая служба – как выяснилось, артист немало задолжал бюджету.

Егор Крид после скандала с Тимати внезапно исчез. Рэпера разыскиваетналоговая служба – как выяснилось, артист немало задолжал бюджету.разыскивает Федеральная налоговая служба. Стоилорэперу разорвать контракт с лейблом Тимати Black Star, как всплыла информация о его долгах.По данным Telegram-канала"Только никому", Егор Булаткин (настоящая фамилия Крида) не уплатилтранспортный налог за роскошный черный "Гелендваген" – это 278 тысячрублей. Еще 30 тысяч набежало в качестве пени за просрочку платежа. Итого – 300тысяч рублей.Егору Криду шлют извещения, однако артист не откликается.Если рэпер продолжит скрываться, его автомобиль арестуют, счета заблокируют, асамому артисту закроют выезд за границу.О скандальном разрыве Егора Крида с Black Star на днях высказалсяоснователь и владелец лейбла Тимати. Он утверждает, что разошлись артистымирно."С Егором мы разошлись полюбовно. Сегодня является абсолютно свободным артистом, Black Star не собирается продолжатьконтракт с Егором Кридом. Как и Крид – с Black Star. Мы разошлись полюбовно,мирно, тихо", – разъяснил ситуацию рэпер в видео, опубликованном вInstagram.Рэпер также опроверг слухи о том, что товарный знак за внушительную сумму выкупил миллиардер Борис Ротенберг. По словамТимати, такой сделки с ним никто незаключал, пишет Teleprogramma.pro.