Егор Крид после скандала с Тимати внезапно исчез. Рэпера разыскивает
налоговая служба – как выяснилось, артист немало задолжал бюджету.
Егор Крид после скандала с Тимати внезапно исчез. Рэпера разыскивает
налоговая служба – как выяснилось, артист немало задолжал бюджету.
разыскивает Федеральная налоговая служба. Стоило
рэперу разорвать контракт с лейблом Тимати Black Star, как всплыла информация о его долгах.
По данным Telegram-канала
"Только никому", Егор Булаткин (настоящая фамилия Крида) не уплатил
транспортный налог за роскошный черный "Гелендваген" – это 278 тысяч
рублей. Еще 30 тысяч набежало в качестве пени за просрочку платежа. Итого – 300
тысяч рублей.
Егору Криду шлют извещения, однако артист не откликается.
Если рэпер продолжит скрываться, его автомобиль арестуют, счета заблокируют, а
самому артисту закроют выезд за границу.
О скандальном разрыве Егора Крида с Black Star на днях высказался
основатель и владелец лейбла Тимати. Он утверждает, что разошлись артисты
мирно.
"С Егором мы разошлись полюбовно. Сегодня является абсолютно свободным артистом, Black Star не собирается продолжать
контракт с Егором Кридом. Как и Крид – с Black Star. Мы разошлись полюбовно,
мирно, тихо", – разъяснил ситуацию рэпер в видео, опубликованном в
Instagram.
Рэпер также опроверг слухи о том, что товарный знак за внушительную сумму выкупил миллиардер Борис Ротенберг. По словам
Тимати, такой сделки с ним никто не
заключал, пишет Teleprogramma.pro.