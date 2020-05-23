Новости о захвате банка в центре Москвы прогремели на всю страну. Ранее стало известно, что неизвестный мужчина, одетый в униформу сервиса по доставке еды, удерживает в заложниках шесть человек в Альфа-банке на Земляном Валу.

Новости о захвате банка в центре Москвы прогремели на всю страну. Ранее стало известно, что неизвестный мужчина, одетый в униформу сервиса по доставке еды, удерживает в заложниках шесть человек в "Альфа-банке" на Земляном Валу.До того, как захватчик был задержан, он обратился к певице Ольге Бузовой. Мужчина хотел с ней увидеться.Сама Бузова моментально отреагировала на слова нарушителя и была готова приехать в банк в любой момент."Я была готова приехать на переговоры с террористом, если бы это было нужно и об этом меня бы попросили правоохранительные органы", – прокомментировала ситуацию Ольга.Стоит отметить, что певица поблагодарила спецслужбы за оперативную работу. Ольга призналась, что данная ситуация стала для нее настоящим шоком. Девушка была очень напугана и боялась, что из-за незнакомого мужчины могут пострадать невинные люди.15 Ноя 2019 в 2:32 PST