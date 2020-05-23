Больше всего случаев заражения зарегистрировано во Владимире и Вязниках.

Во Владимирской области подтверждено 74 новых случая заболевания коронавирусом по данным на 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.Из них 16 случаев заболевания зарегистрировано во Владимире, столько же - Вязниках, 10 человек - в Муроме, в Коврове и Петушках – по шесть случаев.Таким образом, общее число заболевших во Владимирской области достигло 2194 человек. Из них 435 - во Владимире, 343 человека - в Петушках, 295 – в Гусь-Хрустальном и 203 человека в Александрове,Всего выздоровели от коронавируса 311 человек, в том числе за 22 мая – 27 пациентов. 16 человек умерли.Ранее сообщалось, что 22 мая во Владимирской области зарегистрировано 77 новых случаев коронавируса.