Поиск сокровищ захватывающее занятие, привлекающее любителей риска и азарта.
Играть бесплатно в автоматы Пирамида
Даже виртуальная добыча золота приносит реальные доходы. Есть много аппаратов, посвященных драгоценному металлу — Золото Фараона, Золото Партии, Золото Грифона. Автоматы Пирамида рассказывают о ценностях коренных жителей Центральной Америки.
В эмуляторы присутствует символ Разброса и Дикий символ, риск-игра, бесплатные запуски барабанов. Аппарат оснащен двадцатью одной полосой, на которые нужно делать ставки, после чего можно включить автоматический режим, или управлять эмуляторов вручную.
Игровый аппарат онлайн: бонусы и символика
Сокровища ацтеков представляют собой не только драгоценный металл, но разнообразные ценности культуры и быта. На пяти барабанах изображена золотая маска, сами индейцы, маис и томаты, лама и пума, а также ступенчатая пирамида и священная птица. В новом эмуляторе современная графика, понятный интерфейс. Кроме обычных знаков, в азартной игре принимает участие специальная символика:
- Вайлд. Изображение культового сооружения выступает Диким символом. Этот знак заменит прочие картинки для завершения призового расклада.
- Скаттер. Если выпадает более двух картинок со священной птицей, то стартуют бесплатные вращения барабанов.
После результативного запуска барабанов можно начать риск-раунд. В этом захватывающем турнире нужно угадать цвет, предложенной дилером карты. Точное определение приведет к удвоению ставки, а ошибка передаст средства в пользу казино.
О демо версии и таблице выплат слота
На портале пользователи смогут в игровые аппараты играть бесплатно онлайн без регистрации и смс. Если будет желание прямо сейчас поиграть в платном варианте, то понадобится пройти регистрационные процедуры в казино. Перед игрой полезно посетить информационную таблицу, чтобы изучить условия состязаний.
Призовые расклады составит от трех до пяти идентичных символов на активной полосе. Золотая маска в пяти экземплярах станет множителем на полторы тысячи. Столько же картинок с воином приведет к увеличению поставленных средств игрока в пятьсот раз.