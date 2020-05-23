Адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин призвал не верить экс-мужу вокалистки Дмитрию Иванову. По словам защитника, тренер по сквошу распространяет фейковые новости.

Адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин призвал не веритьэкс-мужу вокалистки Дмитрию Иванову. По словам защитника, тренер по сквошураспространяет "фейковые новости".В Сети активно обсуждают новости о Дмитрии Иванове. Ранее сообщалось,что бывший муж певицы Лолиты угодил в больницу из-за серьезных травм, дескать,у него среди прочего сломана челюсть. Журналистам удалось получить комментарий отсамого Иванова. Мужчина намекнул, что увечья ему нанесли после того, как онвстретился в суде с Сергеем Жориным. Мол, адвокат вокалистки может бытьпричастен к его госпитализации.Жорина обвинения Иванова возмутили. Сергей обратился кобщественности и попросил не верить порочащим его разговорам. Более того,защитник Милявской призвал объявить бойкот тренеру по сквошу.Проанализировав случившееся с Дмитрием Ивановым, адвокатнашел некоторые неувязки. Когда появились первые новости,сообщалось, что экс-муж звезды находится в очень тяжелом состоянии. Однаконесколько часов спустя Иванов резко пошел на поправку и начал раздаватьинтервью представителями СМИ."Но, вероятно, после обеда челюсть срослась, он давалкомментарии", – рассудил адвокат Лолиты Милявской.Отметим, что после расторжения брака с вокалисткой ДмитрийИванов стал часто появляться в различных программах и на страницах газет.Поговаривают, что за участие в шоу спортсмен требует солидный гонорар.