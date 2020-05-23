Адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин призвал не верить
экс-мужу вокалистки Дмитрию Иванову. По словам защитника, тренер по сквошу
распространяет фейковые новости.
Адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин призвал не верить
экс-мужу вокалистки Дмитрию Иванову. По словам защитника, тренер по сквошу
распространяет "фейковые новости".
В Сети активно обсуждают новости о Дмитрии Иванове. Ранее сообщалось,
что бывший муж певицы Лолиты угодил в больницу из-за серьезных травм, дескать,
у него среди прочего сломана челюсть. Журналистам удалось получить комментарий от
самого Иванова. Мужчина намекнул, что увечья ему нанесли после того, как он
встретился в суде с Сергеем Жориным. Мол, адвокат вокалистки может быть
причастен к его госпитализации.
Жорина обвинения Иванова возмутили. Сергей обратился к
общественности и попросил не верить порочащим его разговорам. Более того,
защитник Милявской призвал объявить бойкот тренеру по сквошу.
Проанализировав случившееся с Дмитрием Ивановым, адвокат
нашел некоторые неувязки. Когда появились первые новости,
сообщалось, что экс-муж звезды находится в очень тяжелом состоянии. Однако
несколько часов спустя Иванов резко пошел на поправку и начал раздавать
интервью представителями СМИ.
"Но, вероятно, после обеда челюсть срослась, он давал
комментарии", – рассудил адвокат Лолиты Милявской.
Отметим, что после расторжения брака с вокалисткой Дмитрий
Иванов стал часто появляться в различных программах и на страницах газет.
Поговаривают, что за участие в шоу спортсмен требует солидный гонорар.