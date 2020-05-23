Общее число заболевших в Костромской области достигло 560 человек.

Выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом в Костромской области по данным на 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.Таким образом, общее число заболевших в Костромской области достигло 560 человек, из них 289 человек удалось вылечить. Девять пациентов с серьезными сопутствующими заболеваниями скончались.В Костроме выявлено два заболевших коронавирусной инфекцией. Шесть человек заразились в Нерехте и Нерехтском районе, пять человек - в Красносельском районе. Четыре новых случая диагностировано в Буе и Буйском районе и по одному - в Костромском районе, Мантурово и Нее.«Распространение заболевания преимущественно происходит через родственные связи. Проводятся эпидрасследования»,- пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.