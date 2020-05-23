Виктория Боня высказала свое недовольство в адрес молодого блогера Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка. Телеведущей не понравилось грязное нижнее белье девушки.

Виктория Боня высказала свое недовольство в адрес молодого блогера Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка. Телеведущей не понравилось грязное нижнее белье девушки.Экс-звезда шоу "Дом-2" не скрывает своего возмущения, связанного с новыми кумирами молодежи. Боня обвинила Инстасамку в том, что в свои 20 лет девушка зарабатывает на жизнь обнаженными фотографиями.1 Май 2020 в 12:19 PDTСтоит отметить, что скандал между телеведущей и блогером разразился после того, как Дарья Зотеева на своей странице в Инстаграме опубликовала откровенное фото. Виктория посчитала такое поведение неприемлемым и начала поучать жизни девушку. Телеведущая сделал акцент на том, что молодые люди считают Инстасамку героем времени и копируют ее поведение."Сидящая на параше в грязных трусах, та, которую хочется закинуть в стиральную машинку и постирать. Проверьте подписки ваших деток, нет ли там этой грязи!", – возмутилась Боня.Виктория опубликовала снимок Зотеевой, на котором блогер предстала сидящей на унитазе, приспустив нижнее белье. Но после ответа Инстасамки, телеведущая удалила данный пост из своей ленты.Дарья Зотеева записала видеообращение, в котором жестоко унизила Боню и напомнила о скандальном прошлом.