В Сети появилось видео, снятое в отделении банка, в котором
захватили заложников. Ролик сделал один из клиентов финансовой организации.
В Сети появилось видео, снятое в отделении банка, в котором
захватили заложников. Ролик сделал один из клиентов финансовой организации.
Житель Москвы Федор Пименов сообщил на личной странице в
микроблоге о том, что находился в отделении "Альфа Банка",
в котором ранее захватили заложников. По словам мужчины, он пришел в
организацию, чтобы закрыть кредит. Он остался один на один со злоумышленником.
Пименов опубликовал видео с места событий. На кадрах можно
заметить, как заложник прогуливается по опустевшему залу и демонстрирует
разбитые стеклянные двери, рюкзак, в котором предположительно находится
взрывчатка, а также захватчика.
Интересно, что Федор спокойно беседует со злодеем. "Я сюда
больше не вернусь. Моя душа сюда больше не вернется. Смерть быстрая – это единственный
подарок от Бога", – рассуждает захватчик на камеру о жизни и ее конечности.
Параллельно он пьет вино прямо из бутылки и курит.
Злодей подчеркивает, что не собирался грабить банк. Он
преследовал другие цели. Говоря о спецназовцах и медиках, которые окружили
здание, он отметил: "Они же мокнут там под дождем". Также можно увидеть, как заложник и захватчик беседуют о коронавирусе, о том как плохо в Москве, замечательно в Санкт-
Петербурге и многом другом.