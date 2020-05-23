В Сети появилось видео, снятое в отделении банка, в котором захватили заложников. Ролик сделал один из клиентов финансовой организации.

В Сети появилось видео, снятое в отделении банка, в которомзахватили заложников. Ролик сделал один из клиентов финансовой организации.Житель Москвы Федор Пименов сообщил на личной странице вмикроблоге о том, что находился в отделении "Альфа Банка",в котором ранее захватили заложников. По словам мужчины, он пришел ворганизацию, чтобы закрыть кредит. Он остался один на один со злоумышленником.Пименов опубликовал видео с места событий. На кадрах можнозаметить, как заложник прогуливается по опустевшему залу и демонстрируетразбитые стеклянные двери, рюкзак, в котором предположительно находитсявзрывчатка, а также захватчика.Интересно, что Федор спокойно беседует со злодеем. "Я сюдабольше не вернусь. Моя душа сюда больше не вернется. Смерть быстрая – это единственныйподарок от Бога", – рассуждает захватчик на камеру о жизни и ее конечности.Параллельно он пьет вино прямо из бутылки и курит.Злодей подчеркивает, что не собирался грабить банк. Онпреследовал другие цели. Говоря о спецназовцах и медиках, которые окружилиздание, он отметил: "Они же мокнут там под дождем". Также можно увидеть, как заложник и захватчик беседуют о коронавирусе, о том как плохо в Москве, замечательно в Санкт-Петербурге и многом другом.