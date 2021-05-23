23.05.2021

2021-05-23 10:05:04

Медсестра из Кольчугина стала звездой Инстаграма

Маленький город и отсутствие крупных ТЦ не должны мешать творческой натуре, даже если ты блогер, модель, коплеер, визажист или всё в одном. С такой героиней наша съемочная группа познакомилась в Кольчугине. Отправляемся в гости к многоликой Елизавете Иоде.



В образ Храброй Сердцем Лиза перевоплотилась за несколько минут. Без подготовки. Сейчас в Инстаграм-аккаунте фотографа, визажиста и ретушера больше 40 тысяч подписчиков, в Тик-токе - больше 190 тысяч. Её родной город - Кольчугино. И здесь творческая натура чувствует себя вполне свободно.



- У меня здесь родные, у меня здесь любовь всей моей жизни, в принципе, да, я нахожу здесь всё, что мне нужно. Для творческого человека здесь есть интернет, красивые пейзажи недалеко от города. Буквально пешком можно дойти до красивых лесов, полей и т.д. Конечно же, не хватает возможностей. Тот же самый свет придется заказывать где-то.



К своим работам Лиза подходит с точностью врача. У инстаграмм-дивы - медицинское образование.



- Я год проработала медсестрой. Сначала работала в больнице, потом работал в частном медицинском центре, но в итоге я поняла, что мне нравится как-то больше заниматься творчеством. Сейчас на данный момент я, наверное, снимаю больше косплей-контент и именно бьюти-портреты. Мне нравится делать качественные работы на нескольких квадратных метрах не хуже, чем в глянцевом журнале.



Среди любимых образов Лизы - Дайенерис Таргариен из "Игры престолов". И персонажи Диснея - Эльза и Рапунцель. Как говорит фотограф, так в ней играет детство и любовь ко всему волшебному. В её уютной комнате спрятались декорации для целой сказочной вселенной, каждый персонаж - она сама.



- В эти квадратные метры вмещается такая мини-студия, "преобразительная", где я создаю образы снимаю их и монтирую. Всё начинается здесь, именно с вот этого стула, моей большой косметичке, в которой находится много разной косметики.



Для своей работы я использую различный свет. Например, это кольцевая лампа, софт-боксы, которые стоят так же в комнате. У меня много всякого реквизита. Здесь находится мизерная часть моего арсенала. Одежда, различные парики, короны, шляпы.



От рабочего до пострабочего места тут рукой подать. Здесь находится место, где я обрабатываю свои фотографии, где я вдохновляюсь, различные муд-борды, мои работы и всё, что душа пожелает.



Заработать на творчестве возможно, - говорит Лиза, - если научиться правильно себя оценивать и преподносить. С ней коллаборируются популярные косметические бренды, а местные жители мечтают прийти к инстаграм-звезде на фотосессию.



- Очень вдохновляют люди, любая деталь, любая вещь меня может вдохновить на что-то и я начну творить. Это могут быть сушёные бабочки, цветы за окном, какой-нибудь цвет. Мне, например, в последнее время очень нравится делать работы - "Вдохновение цветом". Т.е. я вдохновляюсь одним цветом и делаю моно-макияж. Моно-образ получается: одинаковый фон, цвет теней и реквизита.



Все возможно, считает фотограф. Для творчества нужны не квадратные метры и мегаполис, а лишь упорство, желание и вдохновение.



Любовь Истратова, Илья Хлудов



«Вести-Владимир»