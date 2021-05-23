Появились детали предстоящей встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Появились детали предстоящей встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, переговоры двух лидеров состоятся на следующей неделе в Сочи. Помимо этого, Владимир Путин встретится с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и проведет совещания по экономическим вопросам и военной тематике.Отметим, что президенты России и Белоруссии созванивались 9 мая. Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление партнерских и союзнических отношений двух стран.В последний раз российский президент и его белорусский коллега встречались 22 апреля в Москве. Во время переговоров, продолжавшихся почти четыре часа, Путин и Лукашенко обсудили актуальную повестку, в частности – экономическое взаимодействие между государствами.Ведущий эксперт политического анализа Михаил Захаров считает, что . Напомним, что обстановка в республике сегодня непростая. После президентских выборов 9 августа по стране прокатилась волна протестных акций.Несколько западных стран отказались признать победу Лукашенко и ввели санкции против официальных лиц и компаний Белоруссии. Владимир Путин оказался в числе президентов, которые назвали состоявшиеся выборы легитимными.