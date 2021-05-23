Российский боевик Турист, который впервые вышел в России в эфире НТВ 19 мая, в субботу занял девятое место в рейтинге популярных фильмов и сериалов Кинопоиска, в который входят как отечественные, так и зарубежные новинки. В воскресенье лента потеряла четыре позиции, но осталась в рейтинге ТОП-15.

Российский боевик "Турист", который впервые вышел в России в эфире НТВ 19 мая, в субботу занял девятое место в рейтинге популярных фильмов и сериалов "Кинопоиска", в который входят как отечественные, так и зарубежные новинки. В воскресенье лента потеряла четыре позиции, но осталась в рейтинге ТОП-15.Фильм о российских инструкторах в ЦАР сейчас находится в рейтинге выше блокбастеров «Лига справедливости Зака Снайдера», «Непобедимый» и «Годзилла против Конга». Рейтинг «Кинопоиска» основан на количестве посещений страницы фильма на сайте и количестве поисковых запросов по нему.«Турист» рассказывает историю бывшего полицейского Гриши с одноименным позывным, который впервые попадает в ЦАР в числе российских специалистов, призванных официальными властями республики, чтобы обучить местную армию и таким образом помочь справиться с бандитами и вооруженными на иностранные деньги чадскими наемниками. Миссия россиян не предполагает прямого участия в столкновениях, но по сюжету фильма им приходится принять сложное решение.Сейчас фильм транслируется во всех крупных онлайн-кинотеатрах, включая и «Кинопоиск».