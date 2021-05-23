В Москве началась подготовка к благоустройству двух территорий будущего парка Яуза.

В Москве началась подготовка к благоустройству двух территорий будущего парка "Яуза".Столичные власти запланировали провести благоустройство двух пойменных участков реки Чермянка – главного притока Яузы в черте города. Сейчас территория от улицы Мусоргского до проезда Дежнева выглядит печально: болота, грязь, высохшие деревья, неухоженные кустарники, гаражи, нет тропинок и освещения.Здесь сделают прогулочные маршруты с удобными спусками к воде, появятся детские площадки, обустроят спортивную зону с хоккейной коробкой, площадкой для стритбола, теннисными кортами, скейт-парком и тренажерами.Помимо этого, будет проведена реконструкция стадиона "Отрада". На месте заброшенного футбольного поля сделают новое. Оно будет с подогревом, чтобы люди могли играть в любое время года. Стоит отметить, что на месте старой хоккейной коробки уже возведен крытый ледовый комплекс из легких некапитальных конструкций.Также реконструируют открытую площадку для мероприятий, приведут в порядок тропинки и велосипедные дорожки, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Около воды появятся настилы и смотровые площадки.Второй участок – вдоль Юрловского проезда от проезда Дежнева до улицы Молодцова – станет эколого-просветительским центром, интерактивной площадкой, посвященной изучению профессий будущего в сфере экологии. Экотропа на сваях станет настоящей изюминкой обновленного парка. Здесь же обустроят площадку для любителей велосипедных трюков и спортивные зоны с тренажерами. Также приведут в порядок детскую площадку.Сообщается, что благоустройство поймы реки Яуза продолжится в 2022 и 2023 годах. Единая зеленая зона растянется на более чем 16 километров от МКАД до Ростокинского акведука.