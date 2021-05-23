Росстат обнародовал тревожные данные о ценах на продукты в России.

Росстат обнародовал тревожные данные о ценах на продукты в России.В сравнении с апрелем прошлого года цены на продукты в нашей стране взлетели на 16%. С начала 2021 года российские производители повысили цены на еду на 6,4%, промтовары — на 13,8%,В апреле пища стала дороже по сравнению с мартом на 1,6%, промтовары – на 2,7%. Отмечается, что в 2020 году рост цен на продукты был не таким существенным.Сельхозпроизводители хорошо заработали в период пандемии коронавируса. Только за лето минувшего года они получили дополнительно не менее 11миллиардов рублей. В кризис продажи аграрников увеличились почти вдвое.Напомним, в последнее время в России . Росстат ранее сообщал, что с 12 по 17 мая больше всего прибавили в цене белокочанная капуста, морковь, картофель и гречка.Ранеесообщалось, сколько желают получать россияне, чтобы чувствовать себя счастливыми. Выяснилось, что нашим согражданам нужно 173 тысячи рублей в месяц для комфортной жизни. Самые большие требования у москвичей – им нужно для счастья 224 тысячирублей в месяц.