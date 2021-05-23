YouTube вводит рекламу без согласия правообладателя, чтобы заработать на людях, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Он обвинил администрацию видеохостинга в жадности и злоупотреблении своим положением на медиарынке.

YouTube вводит рекламу без согласия правообладателя, чтобы заработать на людях, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Он обвинил администрацию видеохостинга в жадности и злоупотреблении своим положением на медиарынке.С 1 июня YouTube начнет вставлять рекламу во все видео. Также видеохостинг обложит налогом иностранных блогеров, включая россиян.YouTube забывает, что существует благодаря пользователям, права которых он нарушает, прокомментировал ситуацию Володин. Получение сверхприбылей оказалось важнее прав граждан, посетовал спикер."За этим – жадность IT-компаний и злоупотребление своим положением на медиарынке", – написал председатель Госдумы.Решение YouTube вставлять рекламу без ведома пользователей означает то, что на людях хотят заработать и получить еще большую прибыль, констатировал политик.Володин призвал выработать для всех стран рамочные нормы, регулирующие деятельность в этой сфере. "Должен быть унифицированный подход при решении подобных вопросов", – считает он.При отсутствии единых норм подобные действия нужно регулировать через национальные законодательства стран, добавил спикер Госдумы.Ранее председатель ГД рассмотрение законопроекта о "приземлении" крупных IT-компаний. На следующей неделе Совет Госдумы определит дату рассмотрения документа.Деятельность зарубежных IT-компаний в России необходимо отрегулировать и ввести экономические меры на случай нарушений с их стороны, считает спикер.