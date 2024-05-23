Команда шестого пожарно-спасательного отряда МЧС из Мурома стали победителями соревнований на...

Команда шестого пожарно-спасательного отряда МЧС из Мурома стали победителями соревнований на лучшее звено газодымозащитной службыКоманда шестого пожарно-спасательного отряда - сотрудники МЧС из Мурома - стали победителями соревнований на лучшее звено газодымозащитной службы. Они прошли в Муроме, а дома, как известно, и стены помогают.Именно в стенах задымленных помещений чаще всего работают сотрудники одного из важнейших подразделений пожарной охраны. Газодымозащитники работают в непригодной для дыхания среде. И первыми идут туда, где невозможно находиться без дыхательных аппаратов. В огонь и дым, на поиски людей и очагов возгорания.Дмитрий Борисов, начальник отдела организации службы пожарно-спасательных подразделений и координации аварийно-спасательных формирований:- Данные соревнования для повышения профессионально-тактических навыков, знаний, умений и способностей как работы в составе звена ГДЗС, также в составе отдельного специалиста.