Об этом рапортуют представители регионального Правительства.

Работы по благоустройству продолжаются на Рпенском проезде во Владимире. Об этом рапортуют представители регионального Правительства.Так, на сегодняшний день дорожники работают над тротуарами и остановками общественного транспорта.Напомним, новая дорога была построена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Её протяженность составляет около двух километров, а движение по ней запущено с 1 декабря прошлого года.